30-Jährige verursacht Unfall und flüchtet - Führerschein-Entzug

Eine 30-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Mittwoch einen Selbstunfall bei der Autobahneinfahrt Baar verursacht. Sie kollidierte mit einer Leitplanke und einer Verkehrstafel, setzte ihre Fahrt jedoch fort. Bei einer späteren Kontrolle wurde ein starker Atemalkoholwert von 1.06 mg/l festgestellt, woraufhin ihr der Führerausweis abgenommen wurde. Das Unfallfahrzeug ist irreparabel beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Am Mittwoch (28. Oktober 2026), kurz nach Mitternacht, touchierte eine 30-jährige Autofahrerin bei der Autobahn einfahrt Baar in Fahrtrichtung Zug zunächst die linksseitige Leitplanke. Anschliessend geriet sie von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfeil und fuhr über die Wiesenfläche zwischen der Autobahn einfahrt und der Autobahn.

Danach gelangte sie auf die Autobahn und setzte ihre Fahrt fort. Erst rund zwei Kilometer später hielt sie auf dem Pannenstreifen an. Bei der anschliessenden Polizeikontrolle ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1.06 mg/l. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerausweis wurde ihr zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) vor Ort abgenommen.

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Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Dieses wurde durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Aufgrund einer mehrere hundert Meter langen Öl- und Treibstoffspur musste durch Mitarbeiter der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft Zentras die Fahrbahn gereinigt werden.