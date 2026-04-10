27-jähriger wegen Mordes vor Bezirksgericht Zürich angeklagt: Bekannte mit Messerstichen getötet

Ein 27-jähriger Mann steht vor dem Bezirksgericht Zürich wegen Mordes an einer 54-jährigen Bekannten. Der Vorfall ereignete sich im Januar 2022 im Langstrassenquartier. Der Angeklagte beging später auch einen Mord in Österreich, für den er bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.

Vor dem Bezirksgericht Zürich steht am heutigen Freitag ein 27-jähriger Mann wegen Mord es vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 2022 im Zürcher Langstrasse nquartier eine 54-jährige Bekannte mit Dutzenden Messerstiche n getötet zu haben. Der Angeklagte, ein Rumäne, soll die Tat in der Wohnung der Frau begangen haben, in der er sich gelegentlich aufhielt. Die Anklageschrift zeichnet ein erschreckendes Bild der Geschehnisse.

Der Mann soll sich in der fraglichen Nacht in der Wohnung aufgehalten haben, als die Frau sich schlafen legte. Nach einer Weile soll er ein Messer aus der Küche geholt und die Frau angegriffen haben. Der Staatsanwalt beschreibt detailliert, wie der Mann immer wieder auf die Frau einstach, bis das Messer zerbrach. Anschliessend soll er mit einem weiteren Messer und schliesslich mit einem Wallholz oder ähnlichem auf das Opfer eingeschlagen haben. Die Rechtsmedizin stellte später 39 Stich- und Schnittverletzungen sowie schwere Kopfverletzungen fest. Die Frau verstarb an den Folgen des massiven Blutverlustes. Ihre Leiche wurde erst Wochen später entdeckt. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren für den Geständigen, eine ambulante Therapie während des Strafvollzugs und eine anschliessende Landesverweisung für 15 Jahre.\Nach der Tat floh der Mann nach Österreich. Dort beging er zwei Wochen später eine weitere, brutale Tat und wurde verhaftet. In Graz tötete er eine 41-jährige Frau, indem er 136-mal mit einer Schere auf sie einstach und anschliessend Feuer in der Wohnung legte. Für diese Tat wurde er in Österreich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Erst nach Verbüßung der Strafe in Österreich kann er eine Strafe in der Schweiz antreten. Für die Verhandlung in Zürich wurde er von den österreichischen Behörden in die Schweiz überstellt und wird nach Abschluss der Verhandlung wieder zurückgeführt. Die vorliegende Verhandlung in Zürich konzentriert sich auf den Mord in Zürich, der bereits in Österreich verhandelte Fall wird hier gesondert betrachtet, da es sich um zwei unabhängige Taten handelt. Die Staatsanwaltschaft betont die Schwere der Tat und fordert eine angemessene Strafe, die sowohl die Tat in Zürich als auch die Gesamtumstände, einschliesslich der Taten in Österreich, berücksichtigt. Die Verteidigung wird voraussichtlich mildernde Umstände geltend machen, um die Strafe zu reduzieren.\Die Tragweite dieses Falls verdeutlicht die Notwendigkeit, sowohl die individuellen Umstände der Tat als auch das allgemeine Problem der Gewalt gegen Frauen zu betrachten. Die Tatsache, dass der Angeklagte in kurzer Zeit zwei brutale Morde begangen hat, wirft Fragen nach der psychischen Verfassung des Täters und nach möglichen Warnsignalen auf, die möglicherweise übersehen wurden. Die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zürich bietet die Gelegenheit, die Details der Tat zu rekonstruieren, die Motive des Täters zu ergründen und die Angemessenheit der Strafe zu bestimmen. Die Öffentlichkeit und die Angehörigen des Opfers haben ein berechtigtes Interesse an einer sorgfältigen und gerechten Urteilsfindung. Die Entscheidung des Gerichts wird sowohl für den Angeklagten als auch für die Angehörigen der Opfer von grosser Bedeutung sein und ein wichtiges Signal für die Gesellschaft aussenden





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