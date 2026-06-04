26-jährige Frau in Oberried am Brienzersee gefunden - Tod durch Unfallgeschehen wahrscheinlich

Eine 26-jährige Frau, die seit Anfang Mai als vermisst galt, ist in der Nähe des Brienzersees in Oberried gefunden worden. Die Suche nach der Frau, die eine libysch-deutsche Doppelbürgerschaft besitzt, wurde am Dienstag abgeschlossen.

Eine 26-jährige Frau, die seit Anfang Mai als vermisst galt, ist in der Nähe des Brienzersee s in Oberried gefunden worden. Die Frau, die eine libysch-deutsche Doppelbürgerschaft besitzt, wollte zu Fuß auf dem Brienzergrat vom Harderkulm in Richtung Augstmatthorn wandern.

Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnte sie nicht gefunden werden. Am Abend des 1. Juni wurde ein persönlicher Gegenstand der Vermissten im Brienzersee bei Oberried entdeckt. Daraufhin wurden die Suche durch die Kantonspolizei wieder aufgenommen.

Am Dienstag fanden Einsatzkräfte im Bereich des Louwigraben bei Oberried am Brienzersee sterbliche Überreste einer Person. Abklärungen haben ergeben, dass diese der vermissten Frau zuzuordnen sind. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 26-jährige libysch-deutsche Doppelbürgerin. Gemäss den aktuellen Erkenntnissen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.

An der Suche und der Bergung waren verschiedene Organisationen sowie mehrere Spezialdienste beteiligt. Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland führt weitere Abklärungen zu den genauen Umständen des mutmasslichen Unglücks durch





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