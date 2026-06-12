25‑jährige Haftstrafe für Sam Bankman‑Fried bleibt nach gescheitertem Berufungsantrag bestehen

Das Berufungsgericht wies den Antrag von Sam Bankman‑Fried zurück. Die 25‑jährige Haftstrafe wegen Betrugs an Kunden von FTX bleibt unverändert, während mögliche weitere Rechtsmittel und eine mögliche Begnadigung diskutiert werden.

Das Berufungsgericht der USA hat am Dienstag den Antrag von Sam Bankman‑Fried, das Urteil aus dem Jahr 2024 zu revidieren, endgültig abgelehnt. Drei Richter entschieden einstimmig, dass die Verurteilung wegen Betrugs und Veruntreuung von Kundengeldern aufrechterhalten bleibt und die verhängte Haftstrafe von 25 Jahren unverändert gilt.

Der 34‑jährige Gründer des einstigen Krypto‑Börsenriesen FTX hatte in seinem Berufungsbegehren argumentiert, das erstinstanzliche Gericht habe die Möglichkeit übersehen, dass das Unternehmen trotz einer Liquiditätskrise weiterhin zahlungsfähig gewesen sei. Dieser Punkt wurde vom Berufungsgericht jedoch als irrelevant eingestuft, weil der Betrug bereits im Moment der Überweisung von Kundengeldern an den angeschlossenen Hedgefonds Alameda Research stattgefunden habe.

Die Richter betonten, dass die systematische Manipulation der internen Kontrollsoftware, die es Alameda ermöglichte, Sicherheiten zu umgehen und unbegrenzt Geld von FTX zu leihen, den Kern des Betrugs ausmache. Durch diese Vorgehensweise entstand ein Milliarden‑Dollar‑Loch in der Bilanz von FTX, das letztlich zum spektakulären Zusammenbruch der Plattform Ende 2022 führte.

Die Entscheidung bedeutet, dass Bankman‑Fried nun nur noch zwei rechtliche Optionen hat: Er kann eine Überprüfung durch das gesamte Berufungsgericht beantragen oder direkt vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ziehen, wo er um eine endgültige Klärung der Rechtslage hofft. Bisher hat er jedoch noch keinen Antrag gestellt, und seine Anwälte bereiten sich auf mögliche weitere Rechtsmittel vor. Im Zuge des Prozesses wurde erneut deutlich, dass die internen Kontrollsysteme von FTX von Anfang an fehlerhaft waren.

Die Software, die eigentlich die Einhaltung von Sicherheitenregeln überwachen sollte, enthielt eine verdeckte Ausnahme für Alameda Research. Diese Lücke erlaubte es dem Hedgefonds, immer weiter ins Minus zu rutschen, ohne dass die Verantwortung auf die Börse zurückfiel. Als die Verluste schließlich ans Licht kamen, blieb die Kasse von FTX leer und die Kunden verloren ihr eingezahltes Vermögen.

Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Täuschung nicht nur auf technische Fehlkonfigurationen zurückzuführen sei, sondern auf ein bewusstes Fehlverhalten des Managements, das die Gelder der Anleger zweckentfremdete. Obwohl das Urteil nun feststeht, bleibt die öffentliche Debatte um eine mögliche Begnadigung von Bankman‑Fried lebendig. Laut Informationen des US‑Justizministeriums plant der verurteilte Unternehmer, nach dem Ende seiner Haftstrafe, also nach Ablauf von 25 Jahren, einen Antrag auf Begnadigung zu stellen, um unter anderem sein Wahlrecht wiederzuerlangen.

Präsident Donald Trump hat im Januar in einem Interview mit der New‑York‑Times deutlich gemacht, dass er nicht beabsichtige, dem ehemaligen Krypto‑Magnaten Gnade zu gewähren. Die Diskussion um die Strafzumessung und mögliche zukünftige Begnadigungen verdeutlicht, wie stark das FTX‑Skandalthema weiterhin die politische und wirtschaftliche Agenda der Vereinigten Staaten prägt. Damit ist das Verfahren nicht nur ein Urteil über einen einzelnen Unternehmer, sondern ein Präzedenzfall für die Regulierung von Kryptowährungsplattformen und die Durchsetzung von Anlegerrechten in einem digitalen Zeitalter





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