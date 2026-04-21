25 Jahre Haft für ein zweijähriges Urteil: Ein Berner Fall erschüttert die Justiz

Ein Berner verbrachte aufgrund einer als aussichtslos eingestuften Therapie 25 Jahre in Haft, obwohl sein ursprüngliches Urteil nur zwei Jahre betrug. Erst das Bundesgericht erzwang seine Freiheit.

Ein erschütternder Fall aus dem Kanton Bern wirft ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des Schweizer Massnahmenvollzugs. Ein Mann, der ursprünglich wegen kleinerer Delikte zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden war, verbrachte insgesamt 25 Jahre hinter Gittern. Die Geschichte begann im Jahr 2000, als der damals 19-Jährige im Drogenrausch seine Mutter sowie eine Bekannte leicht verletzte.

Was als befristete Strafe begann, entwickelte sich für ihn zu einem juristischen Martyrium ohne absehbares Ende. Die Justizbehörden stuften ihn aufgrund einer diagnostizierten emotional instabilen Persönlichkeitsstörung als gefährlich ein und ordneten eine stationäre Massnahme an, die ihn in einer Endlosschleife aus Therapieversuchen und Gutachten gefangen hielt. Über ein Vierteljahrhundert hinweg wurde seine Freiheit von der Einschätzung Dritter abhängig gemacht, wobei die Berichte oft widersprüchlich blieben. Die Problematik dieses Systems liegt in der sogenannten Gefährlichkeitsprognose, die in der Schweiz oft eine längere Inhaftierung nach sich zieht, als es das ursprüngliche Strafmass vorgesehen hätte. Experten wie die Kriminologin Ineke Pruin kritisieren diesen Umstand scharf. Sobald ein Mensch einmal das Label gefährlich erhalten habe, sei es beinahe unmöglich, sich davon wieder zu befreien. Das Prinzip im Zweifel bleibt die Person eingesperrt führt dazu, dass die Ungewissheit das Leben der Betroffenen dominiert. Im vorliegenden Fall scheiterten sämtliche Entlassungsgesuche über Jahre hinweg, selbst als die Massnahme 2023 in eine Therapie umgewandelt wurde, die jedoch ebenfalls erfolglos blieb. Erst die Intervention des Bundesgerichts beendete das jahrelange Warten. Die höchsten Richter des Landes stuften die massive Verlängerung der Haftdauer als unverhältnismässig ein und ordneten die sofortige Freilassung an. Seit Februar 2026 befindet sich der Mann nun wieder in Freiheit, allerdings unter schwierigen Bedingungen. Er wurde ohne jegliche behördliche Begleitung entlassen, was die Frage nach der sozialen Reintegration aufwirft. Obwohl die Behörden bereits erneut versucht haben, eine Verwahrung zu erzwingen, hält die aktuelle gerichtliche Anordnung stand. Dieser Fall dient als mahnendes Beispiel für ein System, das durch Gutachten und bürokratische Hürden das Leben Einzelner faktisch aushebelt. Während der Mann nun versucht, in der Gesellschaft Fuss zu fassen, bleibt die politische Diskussion über die Verhältnismässigkeit und die Effizienz des Massnahmenvollzugs in der Schweiz hitziger denn je. Die juristische Aufarbeitung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, da weitere Anträge der Berner Behörden noch immer die Gerichte beschäftigen, was für den Betroffenen eine andauernde psychische Belastung bedeutet





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