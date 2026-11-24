Im Polizei- und Justizzentrum Zürich wurden 23 erfahrene Polizistinnen und Polizisten feierlich in die Kantonspolizei aufgenommen. Details zum Ablauf und den Sicherheitsvorkehrungen.

Im Polizei- und Justizzentrum Zürich fanden am heutigen Tag feierliche Zeremonien statt, bei denen 23 erfahrene Polizeibeamte offiziell in die Reihen der Kantonspolizei aufgenommen wurden. Diese Nachvereidigung markiert einen wichtigen Schritt in der Karriere der neuen Kräfte, die fortan mit vollem Stab und den damit verbundenen Vollmachten den öffentlichen Dienst versprechen. Die Feierlichkeiten betonten die Verbindung zwischen Tradition und moderner Polizeiarbeit im Zürcher Raum.

Festliche Aufnahme und Gelübde

Die Zeremonie wurde durch traditionelle Rituale geprägt, bei denen die neuen Mitglieder ihr Amtseid ablegten. Ein feierliches Gelübde und ein symbolischer Handschlag unterstrichen die Ernsthaftigkeit und den Zusammenhalt innerhalb der Behörde. Dieses Ritual dient nicht nur der formellen Bestätigung, sondern stärkt auch das Identitätsgefühl der Beamtinnen und Beamten gegenüber der Bevölkerung. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist ein Zeichen für die Wertschätzung der langjährigen Erfahrung, die die 23 Personen in den Dienst der Kantonspolizei einbringen.

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Standort Güterstrasse 33 und Infrastruktur

Das Polizei- und Justizzentrum an der Güterstrasse 33 fungiert als zentrales Gebäude, in dem verschiedene zentrale Behörden unter einem Dach zusammenarbeiten. Neben den Hauptabteilungen der Kantonspolizei sind dort auch die Staatsanwaltschaft, der Justizvollzug, das Forensische Institut sowie Teile des Zwangsmassnahmengerichts beheimatet. Zusätzlich befindet sich hier die Zürcher Polizeischule, was die Funktion des Gebäudes als Lern- und Arbeitszentrum für die Sicherheit in der Stadt unterstreicht. Die räumliche Nähe der Institutionen soll die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen effizienter gestalten.

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Sicherheitskontrollen bei der Anreise

Besucher und Mitarbeiter müssen bei ihrem Eintritt in das Gebäude strenge Sicherheitsverfahren durchlaufen, die an Flughafen-Kontrollen erinnern. Eine Personen- und Gepäckkontrolle ist obligatorisch, um die Sicherheit im sensiblen Bereich zu gewährleisten. Für diesen Prozess wird ein gültiges Ausweisdokument, wie die Identitätskarte oder den Reisepass, zwingend vorausgesetzt. Die zuständigen Stellen empfehlen dringend, rund 15 Minuten vor dem vereinbarten Termin am Eingang zu erscheinen, um eventuelle Wartezeiten während der Kontrollen einkalkulieren zu können.

Verbotene Gegenstände und Anreisehinweise

Um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten, gelten strenge Vorgaben für mitgebrachte Gegenstände. E-Trottinetts, Skateboards, Werkzeuge, Scheren und Reizstoffsprays dürfen nicht in das Gebäude带入 werden. Auch die Mitnahme von Tieren ist innerhalb der Anlage untersagt. Die Anreise wird am einfachsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt, wobei die Tramlinie 8 und der Bus 31 direkt am Güterbahnhof halten. Vom Hardplatz ist ein Fussweg von gut fünf Minuten einzuplanen, während man von der Bahnhof Hardbrücke etwa zehn Minuten zu Fuß benötigt. Vor Ort stehen lediglich wenige kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung, was die Empfehlung zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs weiter untermauert.