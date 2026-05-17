2026 Swiss Hockey World Championship - Participants Revealed

The 2026 WM-Hockey-Endrunde will be hosted in Switzerland, and 16 nations will take part. Great Britain and Italy have replaced France and Kazakhstan.

2026 ist die Eishockey-WM nun doch noch in der Schweiz zu Gast. Wie gewohnt sind 16 Nationen an der WM-Endrunde vertreten, jeweils in zwei acht-Gruppen.

Neu mit dabei sind die Aufstiegskandidaten Great Britain und Italy. Sie ersetzen mit Kasachstan und Frankreich die Absteiger des letzten Turniers. Das sind die beiden Gruppen: An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

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