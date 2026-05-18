200 Jahre AEK Bank - Mehr als nur Geschichte

Die AEK Bank feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit Konzerten, einem Buch und einem Jubiläumsfilm. Die Autorin des Buches erzählt von den Anfängen und der Bedeutung der Bank für den Kanton Thun.

Ein Vermögen im Jutesack und Geld, das am Boden herumliegt - Katrin Leibundgut und ihr Team haben für ein Jubiläumsbuch 200 Jahre Geschichte der Thuner AEK Bank 1826 aufgerollt.

Der Blick zurück ist alles andere als langweilig. Sie hat die 200-jährige Geschichte des Thuner Geldinstituts für ein Buch aufgearbeitet: Katrin Leibundgut von der AEK Bank 1826 in Thun. Die AEK Bank 1826 feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit Konzerten, einem Buch und einem Jubiläumsfilm. Im Herbst 2024 wurden Bancomaten in Oey und Hünibach gesprengt, seither gibt es keine Aussen-Bancomaten mehr.

Die Schweiz als Bundesstaat existierte noch nicht, auch der Schweizer Franken wurde erst ein Vierteljahrhundert später ins Leben gerufen. Es war eine völlig andere Welt, als findige Thuner Geschäftsmänner im Herbst 1826 die Ersparniskasse des Amts Thun gründeten. Das Geldinstitut heisst heute AEK Bank 1826 – und feiert heuer sein 200-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen: So gibt es am 6.

August einen Konzertabend auf dem Rathausplatz. Im Spätsommer können Interessierte ihr Geschick in einem Maislabyrinth in Thun-Süd testen.

Zudem realisierte die Bank Bereits erschienen ist ein Jubiläumsbuch. Hinter dem Werk steht ein Team um Katrin Leibundgut, Kommunikationsspezialistin bei der Bank.

«In den letzten zwei Jahren habe ich mich fast ausschliesslich mit dem Buch beschäftigt», erzählt die Frau, die in der Regel Geschäftsberichte oder PR-Texte verfasst. «Für mich war es die Königsdisziplin schlechthin, ein solches Werk Zucht zu realisieren zu dürfen. » Als es an die Arbeit ging, sei man sich im Team einig gewesen, dass sich das Buch nicht einfach «nur» um die Geschichte der Bank drehen soll, sondern auch prägende Aspekte der Gegenwart in den Fokus gerückt werden sollen.

Liebendgut, die seit Sommer 2016 bei der Bank arbeitet, hat nicht gezählt, wie viele Stunden sie in die umfangreiche Publikation gesteckt hat. Als Hauptquelle dienten ihr archivierte Geschäftsberichte sowie – für die ersten 100 Jahre – die Denkschrift von Dr. M. Trepp, eines Lehrers am Progymnasium. Zelebriert wurde das Jubiläum letztlich mit dieser Denkschrift, einer Vergabung ans Alters- und Pflegeheim Magda in Hilterfingen und einem Festessen im Thuner Gasthof zum Sädel. Bei ihren Recherchen stiess Liebendgut immer wieder auf Skurriles.

So machte sie zu Helvetia, die noch heute auf Schweizer Münzen eingraviert ist, folgende Entdeckung: «Bis 1875 wurde sie stets sitzend dargestellt. Danach stand sie auf. » Dies habe moderner wirken und den Weg von der bäuerlichen hin zur industriell geprägten Nation unterstreichen sollen. Eine Bank, die in ihrem Namen eine Zahl trägt, muss eine Affinität für Zahlenspielereien haben.

Das beweisen schon nur die 1826 Franken, die vor dem Hauptsitz am Boden liegen.

«Zum Jubiläum haben wir zudem 1826 Gutscheinhefte an unsere Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie an Kundinnen und Kunden verteilt», sagt Katrin Liebendgut. Die Publikation zum 200-jährigen Bestehen umfasst (fast) 200 Seiten. Am Anfang jedes Kapitels ist eine künstlerische Illustration zu sehen, die in Format und Stilisierung einer 200-Franken-Note nachempfunden ist





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