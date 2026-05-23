2 tote Touristen in Kruger-Nationalpark

Ein 71-jähriger Mann und eine Frau wurden am Freitag in Südafrika tot aufgefunden. Die beiden waren letzte Woche am Pafuri-Picknickplatz im Norden des Parks gesehen worden. Die Polizei hat bereits Mordermittlungen aufgenommen.

Die Sicherheitslage im berühmten Kruger-Nationalpark mit Hunderte Tausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. 2 tote Touristen wurden im Krüger-Nationalpark gefunden.

Die Polizei spricht von schweren Stich- und Schnittverletzungen.

'Mordermittlungen' im Kruger-Nationalpark. Zwei Safari-Touristen wurden im Krüger-Nationalpark tot aufgefunden. Die Polizei in Südafrika hat Mordermittlungen nach dem Tod zweier Safari-Touristen im berühmten Krüger-Nationalpark aufgenommen. Ein 71-jähriger Mann und eine Frau, deren Identität noch ermittelt werde, wurden am Freitag mit schweren Verletzungen am Oberkörper im Norden des Parks gefunden





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