19-Jähriger flüchtet nach Selbstunfall und meldet sich später bei der Polizei

Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug in einer Kurve und erleidet einen Totalschaden. Der Lenker entfernt sich vom Unfallort, aber meldet sich später unverletzt bei der Polizei.

Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug in einer Kurve und erleidet einen Totalschaden . Der Lenker entfernt sich vom Unfallort, aber meldet sich später unverletzt bei der Polizei .

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Solothurn sollen den genauen Unfallhergang und die Unfallursache aufklären. In der Nacht auf Pfingstsonntag ereignete sich auf der Bürenstrasse in Nennigkofen ein Selbstunfall. Ein junger Lenker war in Richtung Leuzigen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Strasse abkam. Das Auto kollidierte dabei mit einer Signaltafel, überfuhr eine Böschung und kam rund 30 Meter weiter unten auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker entfernte sich anschliessend vom Unfallort. Später meldete sich der 19-jährige Fahrzeuglenker selbstständig und unverletzt bei der Polizei. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache aufgenommen.

Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ist nicht bekannt, aber die Polizei hat bereits erste Untersuchungen durchgeführt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt, aber es ist klar, dass der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und ein Unfall mit Totalschaden entstanden ist





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