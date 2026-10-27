170 Bäume in Bern werden vor Februar 2027 ersetzt.

Die Stadt Bern wird innerhalb der kommenden Monate Bäume im öffentlichen Raum ersetzen. Die ausgewählten Bäume sind nicht mehr vital oder sicher. Die Wurzeln dieser Probleme liegen in verschiedenen Faktoren. Einige der genannten Gründe für die geplante Aktion sind Wetterextreme, Schädlinge und Krankheiten.

Die Stadt Bern ersetzt bis Februar 2027 rund 170 Bäume im öffentlichen Raum, weil die betroffenen Bäume nicht mehr ausreichend vital oder sicher sind. Die Massnahme ist nötig, weil die Bäume von Wetterextreme n, Schädlinge n und Krankheiten betroffen sind.

Der Umfang entspricht den Vorjahren. Die Stadt Bern fällt potenziell geschädigte Bäume nicht vorsorglich, sondern prüft sie laufend auf ihre Vitalität und Sicherheit. Bäume mit Anzeichen für Schäden würden im kommenden Frühling noch einmal beurteilt. Ziel sei es, Bäume möglichst alt werden zu lassen, da sich geschädigte Bäume auch wieder erholen könnten.

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Die Auswirkungen von Wetterextremen, Schädlingen und Krankheiten auf den Berner Baumbestand zeigen sich zeitverzögert, erste Aussagen dazu seien frühestens im Frühsommer 2027 möglich. Unter den rund 170 Bäumen, die ersetzt werden müssen, befinden sich auch 22 Jungbäume, die in den vergangenen fünf Jahren gepflanzt wurden. Lange warme Phasen bis in den Herbst verzögerten die Pflanzung, starke Temperaturschwankungen sowie Dürreperioden früh im Jahr belasteten die jungen Bäume zusätzlich.