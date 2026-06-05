150 Jahre Kantonsspital Winterthur: CEO Guido Speck im Interview

Das Kantonsspital Winterthur feiert sein 150-jähriges Bestehen. CEO Guido Speck spricht über die finanzielle Trendwende, den Ausbau der Tumorbehandlung, die Übernahme der Privatklinik Lindberg und die steigende Nachfrage nach Herzkatheter-Eingriffen.

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) feiert seinen 150. Geburtstag mit einem grossen Fest für die Bevölkerung. Zu diesem Anlass hat sich KSW-CEO Guido Speck im Gespräch mit der Presse zu den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Spitals geäussert.

Dabei betont er, dass das KSW seit 150 Jahren für die Menschen in und um Winterthur da ist. Das gemeinsame Feiern mit der Bevölkerung, den Mitarbeitenden und den Partnern sei eine tolle Sache. Das Spital präsentiert sein umfassendes Angebot, darunter begehbare Organmodelle und eine Teddybären-Klinik. Speck hebt das grosse Engagement des gesamten KSW-Teams für diesen Anlass hervor.

In den letzten Jahren war das Spital finanziell herausgefordert. Anfang 2025 kündigte Speck in der Winterthurer Zeitung eine sichtbare finanzielle Wende an. Heute stehe das KSW auf einem stabilen Fundament und verfüge über die notwendigen Ressourcen für zukünftige Herausforderungen. Bezüglich der Investitionen fokussiert sich das KSW auf den strategischen Schwerpunkt Tumorbehandlung.

Geplant sind der Aufbau einer Inhouse-GMP-Radiopharmazie, die Anschaffung eines PET/CT-Quadra-Vision-Geräts, der Ausbau der Roboterplattform und der Molekularpathologie. All dies wird im umgenutzten Haus T vereint. Frühestens in zehn Jahren soll zudem der Ersatzbau für das in die Jahre gekommene Bettenhaus S beginnen. Aktuell kommt es zeitweise zu Rückstau beim Parkhaus auf die Haldenstrasse mit gefährlichen Situationen.

Auf die Frage nach mehr Parkplätzen im Zuge der Erweiterung erklärt Speck, dass man sich über Lösungen Gedanken mache, aber konkrete Baupläne noch nicht feststünden. Die Privatklinik Lindberg steht vor dem Aus, und das KSW hat Mietverträge für Flächen des Nachbarn unterzeichnet. Ab Anfang 2027 werden die Akutgeriatrie und die Palliativabteilung am Lindberg behandeln. Damit reagiert das KSW auf den steigenden Bedarf an stationären Behandlungen für ältere, oft multimorbide sowie schwerkranke Menschen.

Die Lernenden des KSW können ihre Ausbildung am Lindberg beenden, wie mit der Privatklinik vereinbart. Von den Lernenden abgesehen werden jedoch keine Mitarbeitenden der Privatklinik übernommen. Die Zahl kardiologischer Eingriffe steigt. Anfang Mai eröffnete das KSW ein drittes Herzkatheter-Labor.

Speck verneint, dass dies direkt mit dem schlechten Ruf der Herzchirurgie des Unispitals Zürich zusammenhängt. Die steigende Nachfrage sei schon länger spürbar, bedingt durch die alternde Bevölkerung und das wachsende Einzugsgebiet. Das dritte Labor schaffe die notwendigen Kapazitäten, um den gestiegenen Versorgungsbedarf zu decken. Zur neuen Imagekampagne zum Jubiläum, die Menschen wie die Demenzpatientin Frau Lüthi in den Fokus rückt, sagt Speck: Fachkompetenz werde von einem Zentrumsspital vorausgesetzt.

Das KSW solle ein Ort sein, an dem sich Menschen sicher und verstanden fühlen - ein Spital mit Herz und Kompetenz. Die interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit sei stark, und alle setzten sich gemeinsam für das Wohl der Patienten ein. Das KSW ist bestrebt, seine begrenzten Ressourcen wirkungsvoll einzusetzen. Man habe bereits viel erreicht, aber es gelte dranzubleiben.

Die Kapazitäten sollen intelligenter und vernetzter gesteuert werden, um auch bei steigenden Patientenzahlen eine ausgezeichnete, effiziente und wirkungsvolle Medizin anbieten zu können. Aktuell arbeite man daran, den Patientennutzen erlebbar zu machen und gleichzeitig das Personal zu entlasten. Diese Entwicklungsarbeit erfordere viel Engagement und Ausdauer. Für den Standort Lindberg ist ein motiviertes Projektteam mit den erforderlichen Arbeiten betraut.

Das KSW werde auch in Zukunft eine zuverlässige und hochwertige medizinische Versorgung gewährleisten und ein attraktiver Arbeitgeber sowie Ausbildungsbetrieb für die Region bleiben





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