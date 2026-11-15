150.000 Unterzeichner fordern RÃ¼ckkehr von Jensen Huang zu Nvidia

Prominente wie Elon Musk und 150.000 BÃ¼rger fordern in einem offenen Brief die RÃ¼ckkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef gegen die PlÃ¤ne des US-Justizministeriums.

Mehr als 150.000 Menschen haben in einem gemeinsamen offenen Brief die sofortige RÃ¼ckkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia gefordert. Zu den prominentesten Unterzeichnern dieser Kampagne gehÃ¶rt der MultimilliardÃ¤r und SpaceX-Chef Elon Musk, der seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den zurÃ¼ckgetretenen CEO ausspricht. Die Initiative sieht vor, dass der Aufsichtsrat des Chip-Entwicklers Huang wieder einsetzt, wÃ¤hrend gleichzeitig eine unabhÃ¤ngige Untersuchung alle Fakten rund um die VorwÃ¼fe gegen ihn aufklÃ¤rt. Die BÃ¼rgerinitiative argumentiert, dass eine Entlassung nur dann gerechtfertigt wÃ¤re, wenn Ã¼berzeugende Beweise dafÃ¼r vorlÃ¤gen, dass dies im besten Interesse des Unternehmens wÃ¤re.

Offener Brief und Stakeholder Positionen

Die Organisatoren der Kampagne, zu denen auch der Uber-GrÃ¼nder Travis Kalanick gehÃ¶rt, betonen ihre UnabhÃ¤ngigkeit von Nvidia und Jensen Huang. Sie fordern explizit ein faires Verfahren und warnen davor, ein „Volkstribunal“ Ã¼ber den langjÃ¤hrigen Firmenchef zu halten. Neben Elon Musk unterzeichneten auch andere SchlÃ¼sselfiguren der Tech-Branche den Brief, darunter Tim Sweeney, der CEO des Videospiel-Unternehmens Epic Games. Kalanick verfÃ¼gte in seinem Schreiben, dass Huang zwar Fehler gemacht habe, diese aber menschlich wÃ¤ren und nicht ausreichen, um ihn von seiner Position zu entfernen. Die Unterschriftenliste demonstriert einen breiten Widerstand gegen die aktuelle Entwicklung bei dem US-Chipriesen.

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Spielereien und Sicherheitsbedenken in China

Die Krise um Huang wurde durch die EnthÃ¼llung seiner Ã¤uÃ§erehelichen AffÃ¤ren ausgelÃ¶st, die schwerwiegende Fragen der nationalen Sicherheit aufgeworfen haben. Den Berichten zufolge ging es um Beziehungen zu einer untergebenen Mitarbeiterin sowie zu einer chinesischen StaatsbÃ¼rgerin, die des Spionierens fÃ¼r China verdÃ¤chtig ist. Im Fokus der Ermittlungen steht der Verdacht, dass trotz bestehender US-ExportbeschrÃ¤nkungen Hochleistungschips von Nvidia nach China gelangt sein kÃ¶nnten. Diese speziellen Bauteile sind von immenser Bedeutung fÃ¼r die weltweit wachsende KI-Branche. Die Verbindung zwischen der privaten Person Huang und den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China bildet den Kern der aktuellen Unternehmenskrise.

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Krisenmanagement und politische Einflussnahme

Nach einem Bericht der “Financial Times” hat Huang seine mÃ¶gliche RÃ¼ckkehr in das Unternehmen bereits mit Vertrauten diskutiert. Ein enger VerbÃ¼ndeter des CEOs plant die Bildung einer Krisen-Taskforce aus weiteren Firmenchefs, um die UnterstÃ¼tzung des WeiÃen Hauses zu sichern. Diese BemÃ¼hungen stÃ¼tzen sich auf die enge Verbindung, die Huang bis zuletzt zu US-PrÃ¤sident Donald Trump gepflegt hat. Das Management von Nvidia versucht somit, politische KanÃ¤le zu nutzen, um den Druck vom Aufsichtsrat fernzuhalten und Huang doch noch eine Chance auf seine Wiederwahl zu geben.

Positionen aus Washington und nÃ¤chste Schritte

Trotz der massiven UnterstÃ¼tzung aus der Industrie und der Ã¶ffentlichen Meinung bleibt die Haltung der US-Regierung unerbittlich. Finanzminister Scott Bessent forderte am Sonntag im Sender Fox News eindeutig, dass Nvidia seinen nÃ¤chsten Chef „auÃerhalb“ des Unternehmens suchen sollte. Bessent betonte, dass ein „radikaler“ Umbau des Unternehmens nÃ¶tig sei, um die IntegritÃ¤t und Compliance der GeschÃ¤ftspraktiken wiederherzustellen. Diese klare Linie aus Washington stellt eine erhebliche HÃ¼rde fÃ¼r Huang dar, da sie zeigt, dass politische Bedenken die internen Unternehmensdynamiken Ã¼berwiegen. Die NÃ¤chsten Schritte liegen nun beim Aufsichtsrat, der zwischen dem Druck der Ã¶ffentlichen Meinung und den Vorgaben der Regierung abwÃ¤gen muss.