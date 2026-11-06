15 Jahre Schweizer Gewässerschutzgesetz: SFV feiert Erfolg, warnt vor drohendem Artensterben

Der Schweizerische Fischerei-Verband blickt auf 15 Jahre Gewässerschutzgesetz zurück, während Hitzewellen und sinkende Fischbestände die Dringlichkeit ökologischer Sanierung unterstreichen.

Der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) hat am vergangenen Wochenende im Bellevue Palace in Bern sein 15-jähriges Bestehen des Gewässerschutzgesetz es gefeiert. Diese gesetzliche Grundlage, die jahrelang umkämpft war, markiert einen historischen Wendepunkt im Schweizer Umweltschutz, steht jedoch vor massiven praktischen Herausforderungen. Während die Feststimmung im Saal herrschte, warnten Funktionäre eindringlich, dass das trockene Blatt Papier noch lange keinen lebendigen Fluss bedeutet. Die Kluft zwischen politischem Beschluss und der ökologischen Realität an den Gewässern bleibt enorm, wie aktuelle Zahlen und Erfahrungsberichte belegen.

Langwieriger politischer Weg zur Gesetzesänderung

Die Entstehung des Gesetzes ist eine Erfolgsgeschichte, die über zwei Jahrzehnte reichte und drei Schlüsselfiguren zu verdanken ist. Roland Seiler, der früher den Bernisch Kantonalen Fischerei-Verband und später den SFV präsidierte, gilt als einer der Väter dieser Verordnung. In den Nullerjahren war die Lage an vielen Gewässern bereits so kritisch, dass die Berner Regierung ein dreijähriges Fangverbot für die Äsche verhängte. Ein massgeblicher Auslöser war die Volksinitiative "Lebendiges Wasser", die der SFV im Jahr 2004 lancierte und 2006 mit 161 836 Unterschriften einreichte. Sie forderte eine neue Verfassungsgrundlage für die Renaturierung der Schweizer Gewässer.

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Der Bundesrat empfahl die Initiative zunächst zur Ablehnung, doch der Ständerat schlug einen anderen Kurs ein. Filippo Lombardi, der damals die Umweltkommission des Ständerats präsidierte und heute Stadtrat in Lugano ist, wirkte massgeblich an einem Gegenvorschlag mit. Dieser integrierte die Forderungen der Fischer und bezog die Wasserkraft mit ein. Für die Sanierung der Kraftwerke wurde seither ein Zuschlag auf jede Kilowattstunde Strom erhoben. Im Dezember 2009 stimmte das Parlament dem Kompromiss zu, woraufhin der SFV die Initiative unter der Bedingung zurückzog, dass kein Referandum ergriffen wird. Das Gesetz trat schlussendlich am 1. Januar 2011 in Kraft.

Ökologische Realität trotz gesetzlicher Grundlagen

Seit der Einführung wurden immer wieder Versuche unternommen, das Gesetz zu schwächen, insbesondere während der Amtszeit von Roberto Zanetti von 2015 bis 2024. Unter dem Druck der Sorge vor einer Stromlücke geriet die Restwasserregelung, die festlegt, wie viel Wasser unterhalb von Kraftwerken im Bach bleiben muss, stark in die Kritik. David Bittner, der aktuelle Geschäftsführer des SFV mit Sitz in Bern, beschreibt die aktuelle Situation nüchtern: Von den rund 16 000 Kilometern verbauten und beeinträchtigten Gewässern sollen bis 2090 nur 4000 Kilometer naturnah revitalisiert werden. Im Jahr 2019 waren erst 160 Kilometer offiziell saniert.

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Auch die Sanierung der Wasserkraft hinkt weit hinter den Zielen her. Bis Ende 2022 war lediglich ein Zehntel der vorgesehenen Massnahmen umgesetzt oder in Arbeit. Ein weiteres kritisches Problem ist die Finanzierung: Seit Anfang 2026 reichen die Einnahmen aus dem Stromzuschlag nicht mehr aus, um neue Projekte zu finanzieren. Bittner rechnet vor, dass bei diesem Tempo die ökologische Sanierung der Wasserkraft Jahrzehnte und die geplanten Revitalisierungen sogar Jahrhunderte dauern werden. Eine solche Zeitspanne haben die betroffenen Fischarten nicht mehr.

Alarmierende Bestandsentwicklungen bei Fischen

Die dramatische Lage verdeutlichen Fangzahlen aus dem Aargau. Im Jahr 2006 wurden dort noch rund 2 700 Äschen gefangen, 2022 sank diese Zahl auf etwa 70 Tiere. Der Bestand der Bachforelle brach im selben Zeitraum von über 10 000 Fischen auf rund 1 100 Tiere ein. In vielen Regionen ist der Äschenfang inzwischen vollständig eingestellt. Insgesamt stehen drei von vier einheimischen Fischarten auf der Roten Liste, was bedeutet, dass sie gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits lokal ausgestorben sind. Der Stör, der seit über 200 Millionen Jahren existiert, ist in der Schweiz ebenfalls ausgestorben.

Auswirkungen der Hitzewellen und kommende Schritte

Verbandspräsident Daniel Jositsch betonte bei der Begrüssung, dass man trotz der Feierstimmung nicht am Ziel angekommen sei. Der Hitzesommer 2026 habe die Schweiz nachhaltig wachgerüttelt. Extreme Hitze, Trockenheit und extrem tiefe Wasserstände führten zum Tod von schätzungsweise Millionen Fischen und anderen Wassertieren. In vielen Gebieten mussten die Behörden Fische notabfischen und umsetzen, um ihr Überleben kurzfristig zu sichern. Jositsch erinnerte daran, dass der Verband die Alarmglocken bereits lange vor diesen Extremereignissen geläutet habe.

Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Die aktuelle Finanzierungsituation seit 2026 schränkt die Handlungsfähigkeit des Staates und der Verbände erheblich ein. Ohne politische Anpassungen oder zusätzliche Mittel droht, dass die gesetzlichen Ziele von 2011 nie erreicht werden. Der Kampf um das Wasser ist noch lange nicht gewonnen, solange die Lebensadern der Flüsse weiterhin unter dem Druck von Energiegewinnung und Klimawandel leiden. Die Feiern im Bellevue Palace waren somit auch ein Appell an die Politik, die Umsetzung endlich zu beschleunigen.