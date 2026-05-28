15 Jahre Haft für Taylor-Swift-Attentäter in Wien

Ein 21-jähriger Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er 2024 einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien plante. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Fans angreifen wollte und eine Terrorzelle mit Zielen in Mekka, Dubai und Istanbul bildete. Ein Komplize erhielt 12 Jahre. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 21-jährige österreich ische Staatsbürger mit nordmazedonischen Wurzeln, der einen Anschlag auf ein Taylor-Swift- Konzert in Wien plante, ist schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landesgericht Wiener Neustadt befand, dass er im August 2024 Fans des US-Stars vor dem Ernst-Happel-Stadion attackieren wollte. Zudem wurde er der Bildung einer Terrorzelle sowie der Beihilfe zum versuchten Mord für die Unterstützung eines weiteren Islamisten verurteilt, der 2024 in Mekka einen Messerangriff auf saudische Sicherheitskräfte verübte. Ein mitangeklagter 21-Jähriger erhielt für seine Beteiligung 12 Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Beide Angeklagte zeigten in ihren Schlussworten Reue. Der Haupttäter gab an, seine treibende Kraft sei die Sucht nach Ruhm gewesen, um beim Islamischen Staat (IS) als Held zu gelten. Er habe mit Messern, einem Lastwagen und einer Bombe geliebäugelt; Ermittler fanden, dass die Vorbereitungen zum Bau einer Schrapnell-Bombe weit fortgeschritten waren. Der Anschlag wurde kurz vor dem Konzert aufgrund eines Hinweises eines ausländischen Geheimdienstes vereitelt.

Die drei Swift-Konzerte mit erwarteten 200.000 Besuchern wurden vorsorglich abgesagt, während die Fans dennoch in der Innenstadt feierten. Die Staatsanwaltschaft legte dar, dass die Terrorzelle ursprünglich eine Anschlagsserie in Mekka, Dubai und Istanbul plante, um muslimische Aufstände auszulösen. Während der Komplize in Mekka zuschlug, reisten die beiden Angeklagten nach Dubai und Istanbul, gaben ihre Pläne aber in letzter Sekunde auf. Nach der Rückkehr aus Dubai suchte sich der Haupttäter dann das Swift-Konzert als Ziel.

Taylor Swift selbst hatte nach der Absage zwei Wochen geschwiegen, während sie in London fünf ausverkaufte Shows spielte. Auf Instagram erklärte sie, sie habe aus Vorsicht geschwiegen, bis die Londoner Konzerte stattgefunden hätten. Sie fühle Angst und Schuld, weil so viele Fans geplant hätten, zu kommen, sei aber den Behörden dankbar, da sie um Konzerte und nicht um Leben getrauert hätten.

Die Verteidigerin des Hauptangeklagten, Anna Mair, verwies auf einen ähnlichen Terrorprozess in Klagenfurt, bei dem ein Islamist für die Tötung eines 14-Jährigen zu lebenslang verurteilt wurde, und betonte, dass solche Ereignisse Österreich erschütterten. Die Geschworenen in Wiener Neustadt seien objektiv gewesen, doch das Thema beschäftige alle





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