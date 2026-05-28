15 Jahre Haft für geplanten Anschlag auf Taylor-Swift-Konzert in Wien

Ein 21-jähriger Islamist wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 2024 ein Konzert von Taylor Swift in Wien angreifen wollte. Zudem war er in die Bildung einer Terrorzelle und die Unterstützung eines Mossers in Mekka verwickelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der 21-jährige Islamist , der einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien plante, ist schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landesgericht Wien er Neustadt sah es als erwiesen an, dass der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln im August 2024 Fans des US-Stars vor dem Ernst-Happel-Stadion attackieren wollte.

Zudem wurde er der Bildung einer Terrorzelle und der Beihilfe zum versuchten Mord schuldig gesprochen, weil er einen weiteren Islamisten unterstützt hatte, der 2024 in Mekka bei einem Messerangriff saudiarabische Sicherheitskräfte verletzte. Ein gleichaltriger Mitangeklagter erhielt für seine Beteiligung 12 Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Hauptangeklagte zeigte im Prozess Reue und entschuldigte sich.

Sein Motiv war nach eigenen Angaben die Sucht nach Ruhm, um beim Islamischen Staat (IS) als Held zu gelten. Er plante den Einsatz von Messern, einem Lastwagen und einer Bombe; die Vorbereitungen zum Bau einer Schrapnell-Bombe waren bereits weit fortgeschritten. Er wurde erst kurz vor dem Konzert nach einem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes festgenommen.

Das Konzert mit erwarteten 200.000 Besuchern wurde abgesagt, Taylor Swift spielte stattdessen in London und äußerte sich später auf Instagram, sie sei den Behörden dankbar, dass sie um Leben getrauert hätten und nicht um Konzerte. Die Anklagebehörde warf den beiden Männern vor, gemeinsam eine Anschlagsserie in Mekka, Dubai und Istanbul geplant zu haben, um muslimische Aufstände auszulösen. Während der Komplize in Mekka zuschlug, reisten die Angeklagten nach Dubai und Istanbul, sagten ihre Pläne aber in letzter Sekunde ab.

Nach der Rückkehr aus Dubai entschied sich der Hauptangeklagte für das Swift-Konzert als neues Ziel. In ihrem Plädoyer verwies die Verteidigerin auf einen anderen Terrorprozess, bei dem ein Islamist für die Tötung eines 14-Jährigen in Villach lebenslang verurteilt worden war, um die Gefahr extremistischer Einstellungen zu verdeutlichen. Die Geschworenen in Wiener Neustadt seien objektiv gewesen, so die Anwältin, doch das Thema beschäftige alle





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