In Sumvitg pflanzen Freiwillige 15'000 neue Bäume, um den Schutzwald zu stärken. Der Revierförster erklärt, warum menschliches Eingreifen und Baumfällungen nötig sind, um Dorfgemeinschaften vor Lawinen zu schützen.

Im Bündner Dorf Sumvitg wird ein entscheidender Schritt für die Sicherheit der lokalen Bevölkerung unternommen. Rund 15'000 neue, klimafitte Bäume sollen einen überalterten Schutzwald ersetzen und die Dörfer sowie Straßen vor Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag und Murgängen schützen. Diese масштабная Aktion zielt darauf ab, die Schutzfunktion des Waldes für zukünftige Generationen zu gewährleisten und gleichzeitig die Risiken durch den Klimawandel zu minimieren.

Kritische Lage des Schutzwaldes

Beat Cadruvi ist der zuständige Revierförster der Gemeinde Sumvitg und leitet ein Team, das für etwa 2'500 Hektar Wald verantwortlich ist. Rund ein Drittel des Gemeindegebiets ist bewaldet, wobei bestimmte Bereiche als besonders gefährdet gelten. Der Wald direkt über dem Dorf Surrein gilt dabei als Sorgenkind, da er eine wichtige Zufahrtsstraße und Wohngebiete vor Naturgefahren absichert. Aktuell ist dieser Schutzwald stellenweise veraltet und aufgelöst, sodass der Schutz nicht mehr vollständig gewährleistet ist.

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Die natürliche Verjüngung des Waldes gestaltet sich aufgrund der spezifischen Gegebenheiten vor Ort als äußerst herausfordernd. Steile Neigungen, felsiger Untergrund und eine ungünstige Exposition erschweren das Wachstum neuer Bäume. Hinzu kommt der Einfluss des veränderten Klimas, das die Bäume zusätzlich stresst. Besonders problematisch ist der Befall durch Gämsen und Hirsche, die junge Triebe fressen. Um diesen Fraßschäden entgegenzuwirken, wurden in der Vergangenheit Zäune errichtet, die jedoch allein nicht ausreichen.

Strategie für künftige Klimabedingungen

Die aktuelle Baumzusammensetzung im Gebiet besteht zu 95 Prozent aus Fichten, die anfällig für Trockenheit und Schädlinge sind. Um den Wald widerstandsfähiger zu machen, soll dieser in Zukunft zu einem Laubmischwald entwickelt werden. Geplant sind Fichten, Weißtannen, Bergahorn und Vogelbeeren. Zusätzlich werden Douglasien, Kirschen und Pappeln gepflanzt, da diese Baumarten die Trockenheit besser vertragen und tiefere Wurzeln bilden können, um Wasser aus tieferen Erdschichten zu erschließen.

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Cadruvi betont, dass die Prognosen für die nächsten 150 Jahre schwierig sind. Das Ziel ist es, Bäume zu pflanzen, die auch in weit entfernten Zukunftsjahrhunderten noch überleben. Man kann nicht vorhersagen, welche Strategien dann als angemessen betrachtet werden, aber der Versuch, eine diversifizierte und widerstandsfähige Struktur aufzubauen, ist entscheidend. Die Hoffnung besteht darin, dass die heutigen Maßnahmen als fundierte Vorsorge gewürdigt werden, auch wenn der Förster selbst die ausgewachsenen Bäume möglicherweise nie sehen wird.

Engagement des Bergwaldprojekts

Bereits 2'500 junge Bäume wurden von Förstern und Freiwilligen des Bergwaldprojekts gepflanzt. Die Stiftung mit Sitz in Trin GR setzt sich seit 1987 für den Schutz der Bergwälder ein und mobilisiert jährlich rund 3'000 Freiwillige. Diese helfen unter fachlicher Anleitung beim Pflanzen, bei der Pflege der Jungwälder und der Instandhaltung von Wegen. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und Beiträge von Partnerorganisationen, was die gemeinnützige Natur der Initiative unterstreicht.

In den kommenden drei Jahren werden insgesamt 15'000 Bäume in die Erde gehen. Da eine lückenlose Kontrolle aller Pflanzen unmöglich ist, setzt das Team auf eine Strategie der Überversorgung. Man rechnet damit, dass etwa 70 Prozent der gepflanzten Bäume zu großen, samenspendenden Bäumen heranwachsen. Diese werden die Grundlage für die natürliche Verjüngung in den nächsten 200 Jahren bilden. Zwischendurch wird bei Bedarf hohe Vegetation gemäht, um den jungen Bäumen das nötige Licht nicht zu nehmen.

Notwendigkeit menschlichen Eingreifens

Der Klimawandel erfordert ein verstärktes menschliches Eingreifen, um den Schweizer Wald zu erhalten. Während der Wald theoretisch in der Lage wäre, sich selbst anzupassen, ist die Bevölkerung auf den sofortigen Schutz angewiesen. Cadruvi erklärt, dass es necessary ist, einen Vorsprung zu schaffen, indem Baumarten gepflanzt werden, die unter zukünftigen Bedingungen besser gedeihen würden. Dies erfordert jedoch auch das Fällen alter Bäume, die den jungen Trieben das Licht wegnehmen und nicht mehr stabil sind.

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Trotz der ökologischen Notwendigkeit stößt das Fällen von Bäumen oft auf mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung. Viele Menschen haben das Gefühl, dass keine Bäume gefällt werden dürfen, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Für Förster ist klar, dass das Entfernen von Bäumen im Gegenteil der Anpassung dient. Es geht darum, einen langen Zeithorizont zu denken, bei dem das Wohl der zukünftigen Generationen im Vordergrund steht. Cadruvi, der 30 Jahre alt ist, hofft, dass künftige Generationen die getroffenen Entscheidungen als kluge Vorsorgemaßnahme würdigen werden, auch wenn er die Ergebnisse seiner Arbeit selbst nicht mehr vollständig erleben wird.