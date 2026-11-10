13-jährige Lisa tot aufgefunden: Wann man den Notruf 117 wählen sollte

Nach dem Tod der 13-jährigen Lisa erklären Polizeistellen den Notruf 117. Helfen soll man, doch die eigene Sicherheit hat Vorrang.

Die 13-jährige Lisa wurde in Deutschland tot aufgefunden. Laut Medienberichten sollen Anwohner in den Tagen zuvor Hilferufe gehört haben. Die Stimmen sollen aus einem Haus gekommen sein, das seit Jahren leer steht.

Nach diesen Berichten alarmierte niemand die Polizei. Warum das nicht geschah, ist bislang unklar. Der Fall wirft die Frage auf, wann Zeugen eines möglichen Notfalls den Notruf 117 wählen sollten und wie sie sich dabei verhalten.

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Wie der Notruf 117 bei Hilferufen funktioniert

Die Kantonspolizei St. Gallen erklärt, dass die 117 für dringende polizeiliche Hilfe bestimmt ist. Sie gilt auch dann, wenn eine Gefahr erkannt wird oder eine verdächtige Situation eine rasche Überprüfung erfordert.

Die Kantonspolizei St. Gallen betont zudem, dass man auch bei Unsicherheit anrufen soll. Bei allgemeinen Auskünften oder nicht dringenden Anliegen solle man dagegen die örtliche Polizei kontaktieren.

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Die Kantonspolizei Aargau stellt klar, dass für einen Notruf keine Gewissheit nötig ist, dass eine Straftat geschehen ist. Wer Hilferufe oder andere Anzeichen einer möglichen Notsituation wahrnimmt, soll die Polizei verständigen und die Beobachtung möglichst genau schildern.

Ob ein Einsatz notwendig ist, entscheiden anschliessend die Einsatzkräfte. Die Kantonspolizei Aargau fasst es so zusammen: Lieber einmal zu viel die Polizei verständigen als einmal zu wenig.

Eigene Sicherheit und Pflichten der Helfer

Sowohl die Kantonspolizei Aargau als auch die Kantonspolizei St. Gallen betonen, dass die eigene Sicherheit Vorrang hat. Bei Gewalttaten oder unübersichtlichen Gefahrensituationen soll man auf eine eigenständige Intervention verzichten und sofort die Polizei alarmieren.

Wer ohne eigene Gefährdung helfen kann, sollte dies aber tun. Die Kantonspolizei Aargau nennt als Beispiele Erste-Hilfe-Massnahmen oder die Betreuung verletzter Personen.

Unterlassene Hilfeleistung kann laut der Kantonspolizei St. Gallen strafbar sein. Sie verweist auf Artikel 128 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, wonach Personen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden können, wenn sie einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr nicht helfen, obwohl ihnen dies den Umständen nach zumutbar wäre.

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Bystander-Effekt: Warum Menschen zögern

Die Schweizerische Kriminalprävention rät mit dem Leitsatz "Hilf, wenn du kannst!". Sie empfiehlt, sich um das Opfer zu kümmern, gegebenenfalls Erste Hilfe zu leisten und Unterstützung zu signalisieren.

Die psychologische Beraterin Isabella Vidmar erklärte gegenüber 20 Minuten den sogenannten Bystander-Effekt. Je mehr Menschen anwesend sind, desto weniger fühlt sich der Einzelne verantwortlich. Vidmar sagt, man gehe davon aus, dass irgendjemand schon helfen werde.

Laut Vidmar kommt ein weiterer Denkfehler hinzu, die sogenannte pluralistische Ignoranz. Reagiert niemand, glauben viele, die Lage könne nicht so schlimm sein, und passen ihr eigenes Urteil an das Verhalten der anderen an. Auch die Angst, eine Situation falsch einzuschätzen oder negativ aufzufallen, kann laut Vidmar zu Untätigkeit führen.

Die Kriminalprävention empfiehlt deshalb, bei Unsicherheit die Einschätzung dem Fachpersonal zu überlassen. Wer die Polizei unter der 117 erreicht, gibt die Entscheidung über den Einsatz an geschulte Einsatzkräfte weiter.