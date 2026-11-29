Der Dezember bringt in der Schweiz zahlreiche Änderungen: Die 13. AHV-Rente, steigende NVV-Preise, neue Vignette und geänderte Arbeitszeitregeln für Start-ups.

Im Dezember beginnen in der Schweiz zahlreiche gesetzliche und finanzielle Änderungen, die Millionen von Bürgerinnen und Bürgern betreffen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider verteidigt in der SRF-Sendung "Arena" die Finanzierung der neu eingeführten 13. AHV-Rente durch eine Mehrwertsteuererhöhung, während politische Gegner Reformen statt Steuererhöhungen fordern. Für Pensionierte stellt die zusätzliche Rente eine finanzielle Erleichterung dar, während Pendler und Verbraucher mit Preisanstiegen bei öffentlichen Verkehrsmitteln und der neuen Autobahnvignette rechnen müssen.

Finanzierung der 13. AHV-Rente unter Kritik

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider steht wegen der Finanzierung der 13. AHV-Rente in der öffentlichen Debatte. Sie argumentiert für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte, um die Sozialwerke zu stabilisieren. In der Arena-Sendung des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) verteidigt sie diesen Schritt gegen heftige Gegenwehr. Kritiker fordern strukturelle Reformen anstatt einer weiteren Belastung der Konsumenten durch höhere Steuern. Die politische Spannung zeigt, wie unterschiedlich die Lösungen zur Sicherung der Altersvorsorge in der Schweiz bewertet werden.

Also read Stimmberechtigte entscheiden über Mehrwertsteuer-Anstieg für AHV-Finanzierung

Neue 13. AHV-Rente für zwei Millionen Rentner

Rund 2,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten im Dezember erstmals eine zusätzliche Auszahlung. Anspruch auf die 13. AHV-Rente haben alle Personen, die im Dezember eine Altersrente der AHV beziehen. Die Höhe entspricht einem Zwölftel der Summe der im laufenden Kalenderjahr ausbezahlten Altersrenten. Wer das gesamte Jahr hindurch dieselbe Monatsrente bezogen hat, erhält somit exakt den Betrag einer zusätzlichen Monatsrente. Diese einmalige Zahlung stellt eine direkte finanzielle Entlastung für die Altersbevölkerung dar und ist ein zentrales Element der aktuellen sozialen Sicherungsstrategie.

Preisanstiege im öffentlichen Verkehr und bei der Vignette

Die Kosten für den öffentlichen Verkehr steigen im Dezember durchschnittlich um 3,6 Prozent. Besitzer eines Generalabonnements (GA) sind besonders betroffen. Das GA für Erwachsene in der zweiten Klasse kostet neu 4095 Franken, was einem Aufschlag von 100 Franken entspricht. Das Rentner-GA steigt um 220 Franken auf 3260 Franken. Für Erwachsene in der ersten Klasse beträgt der Aufschlag 250 Franken auf neu 6770 Franken. Das Halbtaxabo wird um fünf Franken teurer. Bei regionalen Tarifverbünden wie dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) liegt der Aufschlag bei durchschnittlich 2,7 Prozent, beim Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) bei 3,4 Prozent. Zudem wird am 1. Dezember die Autobahnvignette für das Jahr 2027 gültig. Sie kostet weiterhin 40 Franken und ist als elektronische oder Klebevignette erhältlich. Die alte Vignette 2026 bleibt bis zum 31. Januar 2027 gültig. Im aktuellen Jahr lagen die verkauften elektronischen Vignetten bei 54 Prozent.

Advertisement

Angepasste Arbeitszeitregeln für Start-ups

Ab dem 1. Dezember gelten neue Bestimmungen für Mitarbeitende in technologiegetriebenen Jungunternehmen. Der Bundesrat hat die Verordnung zum Arbeitsgesetz angepasst, um flexiblere Arbeitsmodelle zu ermöglichen. Die Änderung betrifft Personen mit besonderen Fähigkeiten, die weitgehend selbstständig arbeiten, am Unternehmen beteiligt sind und an zeitlich begrenzten Projekten mitwirken. Der erlaubte Zeitraum für Tages- und Abendarbeit wird von 14 auf 17 Stunden ausgedehnt. Die tägliche Ruhezeit darf auf neun Stunden verkürzt werden, muss aber über vier Wochen durchschnittlich elf Stunden betragen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind bis zu sechs Sonntage und zehn Nächte pro Jahr ohne behördliche Bewilligung erlaubt. Die Arbeitszeiterfassung bleibt weiterhin verpflichtend.

Weitere regulatorische Änderungen im Dezember

Weitreichende Anpassungen gibt es auch in anderen Bereichen. Die Tierarzneimittelverordnung wird geändert, um die Behandlung von Pferden und anderen Pferdeartigen zur Lebensmittelgewinnung zu erleichtern. Die Schweiz übernimmt damit Vorschriften der Europäischen Union. Im Schiffsverkehr auf dem Rhein gilt ab dem 1. Dezember eine erweiterte elektronische Meldepflicht. Betroffen sind Frachtschiffe über 86 Metern Länge sowie Schiffe mit alternativen Antrieben wie gasförmigem Wasserstoff, Methanol oder Batterien mit über 500 Kilowattstunden. Am 7. Dezember tritt das Internationale Tropenholz-Übereinkommen von 2006 in Kraft. Das Abkommen zielt auf den nachhaltigen Handel mit Tropenholz, den Schutz tropischer Wälder und die Bekämpfung des illegalen Holzhandels ab.