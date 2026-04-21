1100 Jahre Wiborada: Die Wiederentdeckung der St. Galler Stadtpatronin

Vor 1100 Jahren wurde die Inklusin Wiborada getötet. St. Gallen feiert die erste heiliggesprochene Frau mit einem grossen Jubiläum, das historische Forschung und moderne Kultur vereint.

Vor genau 1100 Jahren ereignete sich in St. Gallen eine Tragödie, die heute als Meilenstein der Kirchengeschichte gilt: Die Inklusin Wiborada wurde in ihrer Zelle von einfallenden Ungarn erschlagen. Ihr gewaltsamer Tod markierte das Ende eines Lebens, das ganz der Askese und dem Gebet gewidmet war. Als erste Frau der Geschichte wurde Wiborada offiziell heiliggesprochen, ein Status, der ihre Bedeutung für die mittelalterliche Welt unterstreicht.

Dennoch verblasste ihr Ruhm über die Jahrhunderte hinweg, und die Stadtpatronin geriet in weiten Teilen der Bevölkerung fast in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren hat ein engagiertes Projekt begonnen, das Leben und Wirken dieser bemerkenswerten Frau neu zu beleuchten und ihre Figur wieder fest im kulturellen Gedächtnis von St. Gallen zu verankern. Der Prozess der Wiederentdeckung gipfelt nun in einem besonderen Jubiläumsjahr, das 2026 seinen vorläufigen Abschluss findet. Seit 2021 ist die Erinnerung an Wiborada im Stadtbild physisch präsent: In einer eigens errichteten provisorischen Zelle bei der Kirche St. Mangen halten sich immer wieder Inklusen und Inklusinnen auf, um durch ihr symbolisches Leben den Lebensstil der Heiligen nachzuempfinden. Am 2. Mai, dem historischen Todestag, soll dieses Engagement mit einem grossen Fest auf dem St. Mangen-Areal gekrönt werden. Die Veranstalter haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das weit über eine rein kirchliche Feier hinausgeht. Neben einem Festakt mit Lesungen wird den Besuchern ein buntes kulturelles Angebot geboten, das unter anderem musikalische Auftritte von Velvet Two Stripes sowie der Frauestriichmusig umfasst. Besonders kurios: Als kulinarische Reminiszenz an die Zeit der Heiligen wird ein eigens gebrautes Wiborada-Fenchelbier ausgeschenkt, das die Verbindung zwischen historischer Tradition und moderner Genusskultur stärken soll. Das Jubiläum versteht sich ausdrücklich als kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte. Eine begleitende Veranstaltungsreihe hinterfragt das Bild der Heiligen und untersucht, wie mittelalterliche Biografien konstruiert werden. Ein neues Lehrmittel soll zudem sicherstellen, dass die Geschichte der St. Galler Stadtpatronin auch Einzug in die Schulen hält, um jüngere Generationen für diese historische Gestalt zu sensibilisieren. Ab dem 5. Mai vertieft das Palace im Rahmen der Erfreulichen Universität die Debatte: Die Kernfrage lautet hierbei, wie eine Frau aus dem Mittelalter zur Heldin stilisiert wird und welche politischen oder gesellschaftlichen Funktionen eine solche Heldenverehrung heute noch erfüllt. Die Veranstalter laden dazu ein, Wiborada nicht nur als religiöse Ikone, sondern als facettenreiche historische Persönlichkeit zu betrachten, deren Schicksal auch im 21. Jahrhundert noch Fragen nach Selbstbestimmung, Glauben und der Macht von Erzählungen aufwirft





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