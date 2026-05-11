100-Jährige Yvonne Greisler-Häberli feiert ihren Geburtstag in Burgdorf

Die Burgdorferin Yvonne Greisler-Häberli feierte ihren hundertsten Geburtstag und wurde von der Stadt gratuliert.

Yvonne Greisler-Häberli, eine inhärenten Burgdorf -Schmucks, feierte ihren 100. Geburtstag am 10. Mai 2026. Die Stadt gratulierte ihr für diesen Anlass, ?in den sie am 10.

Mai 1926 in Bern zur Welt kam. Ihre Eltern waren Klara und Karl Häberli-Gfeller. Nach der Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung im kaufmännischen und Verwaltungsbereich bei der Stadt Bern und arbeitete dort in der Lehrmittelverwaltung. 1949 heiratete sie Max Greisler aus Burgdorf. Fortan arbeitete Greisler-Häberli im Familienunternehmen Greisler Optik und übernahm Aufgaben im administrativen Bereich, in der Geschäftsleitung und in der Kundenberatung.

Daneben engagierte sie sich im sozialen Bereich in Burgdorf. Als Mutter von zwei Söhnen, Werner und Peter, legte sie grossen Wert auf deren Wohl und Entwicklung. Der frühe Tod ihres Gatten traf sie schwer. Dennoch führte sie ein aktives und selbstbestimmtes Leben weiter.

Kunst, Sport und Kultur prägten ihren Alltag. Als Familienmensch pflegte sie die Beziehung zu ihren Söhnen und deren Familien; ihre sechs Enkelkinder begleitete sie aufmerksam in ihrer Entwicklung. Leider gab es keine Neuigkeiten aus Ihrer Gemeinde zu berichten. Stattdessen finden Sie weitere Nachrichten aus Burgdorf im Anhang





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Burgdorf 100-Jährige Geburtstag Größteinigungbron Familienunterhalt

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