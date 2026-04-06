100 Jahre Lufthansa: Wie alles mit einem Flugzeug begann

Vor 100 Jahren startete Lufthansa mit Propellermaschinen. Erfahren Sie mehr über die Anfänge der Fluggesellschaft, die Fokker-Grulich F.II und die historischen Erstflüge. Die Jubiläumsflüge mit modernen Flugzeugen erinnern an die bescheidenen Anfänge.

Vor 100 Jahren begann die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa ihren Betrieb mit kleinen Propellermaschinen. Am Ostermontag, dem 6. April, starteten zeitgleich Flüge nach Zürich und Köln/Bonn, eine Nachahmung der historischen Erstflüge. Der Boeing 787-9 mit dem Kennzeichen D-ABPU als Flug LH1926 und der A350 mit der Registrierung D-AIXL als Flug LH2026 hoben in Berlin ab, um dieses Jubiläum zu feiern. Die Dimensionen der ersten Flüge im Jahr 1926 waren deutlich bescheidener.

Nach Zürich flog eine Fokker-Grulich F.II, während nach Köln eine Dornier Komet III eingesetzt wurde, die jeweils nur eine kleine Anzahl von Passagieren befördern konnten. Die Fokker-Grulich F.II, die beim allerersten Flug der Luft Hansa zum Einsatz kam, geht auf den Pionier Anton Herman Gerard Fokker zurück, der 1890 in Java geboren wurde. Ursprünglich sollte Fokker jedoch Automechaniker werden. Stattdessen schrieb er sich in einem Lehrgang für Flugzeugbau ein, nachdem er eine Flugschau in Brüssel besucht hatte. Früh begann er, Flugzeugmodelle zu bauen. Sein erstes richtiges Propellerflugzeug, die Spinne, entwarf Fokker im Alter von 20 Jahren. Mit der Spinne flog er wiederholt kleine Strecken auch im Ausland. 1912 gründete er in Johannisthal bei Berlin sein erstes Unternehmen, Fokker Aeroplanbau, wo er seinen ersten Auftrag für zwei Flugzeuge erhielt. Später verlegte er seine Fabrik nach Schwerin, wo er im Ersten Weltkrieg Tausende Flugzeuge baute, die dank ihrer technischen Raffinesse lange für deutsche Lufthoheit sorgten. Die Fokker F.II wurde zuerst mit offener Kabine geplant, erhielt aber später eine geschlossene Kabine. Der Rumpf bestand aus Stahlrohren und war mit Stoff bespannt, während die Tragflächen aus Holz und Sperrholz gefertigt waren. Die Fokker F.II absolvierte ihren Erstflug im Oktober 1919. Nach Kriegsende wurde der Flugzeugbau in Deutschland verboten. Fokker verlagerte seine Fabrik nach Veere in den Niederlanden, wo die Produktion der Fokker F.II fortgesetzt wurde. In Deutschland wurde später die Lizenzversion Fokker-Grulich F.II gebaut. Ingenieur Karl Grulich entwickelte das Urmodell weiter, wobei er ein geschlossenes Cockpit und einen verbesserten Antrieb einführte. Die Reichweite, Höchstgeschwindigkeit und Dienstgipfelhöhe wurden erhöht. Bei der Gründung der Deutschen Luft Hansa im Jahr 1926 gehörten 19 Fokker F.II zur Flotte, darunter eine, die am 6. April 1926 den Erstflug absolvierte





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