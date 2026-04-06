100 Jahre Lufthansa: Vom Propellerflieger zum Dreamliner

Die Lufthansa feiert 100 Jahre Betriebsjubiläum. Zum Jubiläum wiederholt die Fluggesellschaft den ursprünglichen Betriebsstart mit modernen Flugzeugen. Der Artikel beleuchtet die Anfänge mit der Fokker-Grulich F.II und die Entwicklung von Fokker.

Vor 100 Jahren, am 6. April, nahm die deutsche Fluggesellschaft, die spätere Lufthansa , ihren Betrieb auf. Dieser historische Moment wurde mit kleinen Propellermaschinen eingeläutet. Zum Jubiläum wiederholt die Fluggesellschaft den ursprünglichen Betriebsstart, indem sie am Ostermontag Flüge nach Zürich und Köln/Bonn anbot, diesmal mit modernen Flugzeugen.

Der Start erfolgte in Berlin mit einer Boeing 787-9 (D-ABPU, Flug LH1926) und einem Airbus A350 (D-AIXL, Flug LH2026), die symbolisch für die Anfänge stehen. Damals, im Jahr 1926, waren die Flugzeuge deutlich kleiner und bescheidener, wie die Fokker-Grulich F.II, die nach Zürich flog, und die Dornier Komet III, die nach Köln unterwegs war. Diese Flugzeuge boten Platz für eine überschaubare Anzahl von Passagieren, was einen deutlichen Kontrast zur heutigen Kapazität darstellt.\Die Fokker-Grulich F.II, die beim Erstflug zum Einsatz kam, war eng mit dem Pionier Anton Herman Gerard Fokker verbunden, der in Niederländisch-Indien geboren wurde. Ursprünglich hatte sein Vater andere Pläne für ihn, doch Fokker entschied sich für den Flugzeugbau. Er besuchte eine Flugzeugbauschule und begann, Flugzeugmodelle zu entwerfen, wobei ihn das Fliegen seit einem Besuch einer Flugschau in Brüssel faszinierte. Sein erstes richtiges Propellerflugzeug, die Spinne, entwarf er im Alter von 20 Jahren. Trotz einer Lungenentzündung durch einen Flug in unpassender Kleidung setzte er seine Arbeit fort. Fokker gründete 1912 am Flugplatz Johannisthal bei Berlin sein erstes Unternehmen, Fokker Aeroplanbau, und erhielt seinen ersten Auftrag für Flugzeuge. Im Ersten Weltkrieg baute er Tausende von Flugzeugen, die dank ihrer technischen Raffinesse die deutsche Lufthoheit sicherten. Die F.II wurde in Deutschland entwickelt, wobei er sich zuerst für eine offene Kabine entschied, später aber eine geschlossene Kabine mit einer Spannweite von 16,1 Metern einbaute. Die Fokker F.II absolvierte ihren Erstflug im Oktober 1919.\Nach dem Ersten Weltkrieg, als der Flugzeugbau in Deutschland verboten war, verlagerte Fokker heimlich seine Fabrik in die Niederlande, wo die Produktion der F.II fortgesetzt wurde. In Deutschland wurde später eine Lizenzversion der Fokker-Grulich F.II gebaut, die von Ingenieur Karl Grulich weiterentwickelt wurde. Grulich verbesserte das Urmodell, indem er ein geschlossenes Cockpit einführte und den Antrieb optimierte. Dies führte zu einer Erhöhung der Reichweite, der Höchstgeschwindigkeit und der Dienstgipfelhöhe. Bei der Gründung der Deutschen Luft Hansa im Jahr 1926 gehörten 19 Fokker F.II zur Flotte, von denen eine den historischen Erstflug am 6. April 1926 von Berlin nach Zürich durchführte, mit Zwischenlandungen in Halle, Erfurt und Stuttgart. Diese Reise dauerte etwas mehr als fünf Stunden und markierte den Beginn einer langen und erfolgreichen Geschichte im Luftverkehr. Die moderne Lufthansa feiert mit diesen Flügen ihre Geschichte und die Fortschritte, die sie in den letzten hundert Jahren gemacht hat





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