100 Jahre Lufthansa: Eine Zeitreise mit LH1926 von Berlin nach Zürich

Lufthansa feiert 100 Jahre mit einem Sonderflug, der den allerersten Flug nachstellt. Von Berlin nach Zürich, mit historischen Anklängen und parallelen Starts. Ein Rückblick auf Pioniergeist und Innovation.

LH1926 : Eine Zeitreise zu den Ursprüngen der Lufthansa . Vor einem Jahrhundert hob eine kleine Fokker-Grulich F.II mit fünf Personen an Bord ab. An einem Ostermontag startet ein Dreamliner mit fast 300 Gästen – exakt auf derselben Route. Lufthansa inszeniert ihr Jubiläum mit parallelen Starts, historischen Bezügen und viel Symbolik. Dieser Tag ist etwas ganz Besonderes. Am 6. April 1926 führte die deutsche Fluggesellschaft ihren allerersten Flug durch, damals noch als Luft Hansa firmierend.

Die Flugnummer LH1926 kennzeichnet an diesem historischen Tag den Sonderflug, der den allerersten Flug der deutschen Fluglinie nachstellt. Er führt von Berlin nach Zürich. Natürlich gibt es Unterschiede zum Original. Am Gate B17 des BER steht zum Abflug um 15 Uhr die Boeing 787-9 mit dem Namen Berlin bereit. Sie ist 62,8 Meter lang und bietet 287 Passagieren Platz. Beim Erstflug vor hundert Jahren stand eine elf Meter lange Fokker-Grulich F.II auf dem Vorfeld, die vier Gästen in der Kabine und einem weiteren im offenen Cockpit Platz bot. Damals startete sie in Tempelhof, dem Berliner Flughafen, der heute nicht mehr existiert. D-ABPU wurde nicht zufällig für den Sonderflug ausgewählt. Sie trägt die beeindruckende Kranich-Sonderlackierung zum 100. Jubiläum. Alles andere wäre unangemessen gewesen. Den Passagieren und geladenen Gästen wird vor dem Abflug eine Show mit Musik aus den Zwanzigerjahren (zumindest teilweise), Spielen und ein reichhaltiges Speiseangebot geboten. Natürlich gibt es auch Reden - von Berlins Bürgermeister Kai Wegner und Flughafenchefin Aletta von Massenbach, die der Jubilarin gratulieren und den Wunsch nach mehr Langstreckenverbindungen ab der deutschen Hauptstadt äußern. Lufthansa-Chef Jens Ritter geht darauf nicht ein, sondern betont den Grund zum Feiern. Der Rückblick auf die Anfänge zeige, wofür seine Airline stehe: Pioniergeist, Innovation und die Verbindung von Menschen. Airbus A350 und Boeing 787 landen synchron in Berlin. Die Gäste haben bereits einen Höhepunkt erlebt. Die Boeing 787-9 des Sonderflugs LH1926 und der Airbus A350 des gleichzeitig stattfindenden Sonderflugs LH2026 nach Köln/Bonn sind zuvor aus Frankfurt und München kommend synchron gelandet und zu ihren Gates gerollt. Auf dem Weg dorthin wurden sie von der Feuerwehr mit einer Wasserfontäne begrüßt. Jubiläumsflüge am 6. April 2026: Die parallele Ankunft in Berlin. Als der Dreamliner von Flug LH1926 kurz nach 15 Uhr vom Gate zurückgestoßen wird und auf Startbahn 24L Schub gibt, bietet sich den Passagieren und Schaulustigen ein weiteres Spektakel. Denn gleichzeitig startet auf der parallelen Piste 24R der Airbus A350 mit dem Kennzeichen D-AIXL als gleichzeitiger Sonderflug Richtung Köln/Bonn. Auf diesem Flug wird den Gästen ein Spezialmenü serviert (auf den ersten Flügen gab es übrigens noch kein Essen). Die Stimmung ist locker, mit dabei sind neben Mitarbeitern und geladenen Gästen vor allem viele Luftfahrtfans, die ihre Erlebnisse austauschen. Die Boeing 787 fliegt die ursprüngliche Strecke nach, lässt aber etwas aus. Jubiläumsflug LH1926: Ankunft in Zürich. Die Fokker-Grulich F.II machte am 6. April 1926 Zwischenlandungen in Halle, Erfurt und Stuttgart. Der Dreamliner von Flug LH1926 überfliegt diese Städte immerhin, bevor er eine Zusatzrunde über dem Schwarzwald, über Konstanz und den Rheinfall dreht und schließlich in Zürich landet. Dort gibt es für die D-ABPU erneut eine Wasserfontäne. Die Fluggäste werden nach dem Aussteigen von einem Jodelchor und einem Alphornbläser empfangen. Der Originalflug von Lufthansa landete anderswo. Auch am Ende unterscheidet sich der Jubiläumsflug vom allerersten Flug der Luft Hansa. Die Fokker-Grulich F.II landete 1926 nicht dort, wo der Dreamliner mit der Jubiläumslackierung ankommt. Der heutige Flughafen Dübendorf, der als Wiege der Schweizer Luftfahrt gilt, wird heute nur noch von historischen Flugzeugen, der Schweizerischen Rettungsflugwacht, Armeeflugzeugen und -hubschraubern sowie Spezialflugzeugen für Vermessungsflüge genutzt. Das tat sie auch mit Jubiläumsflug LH1926. Er führte am 6. April 2026, 100 Jahre nach dem ersten Flug der Airline, von Berlin nach Zürich. Wir berichten mit Leidenschaft über die Luftfahrt – kritisch, fair und nah dran. Wer uns unterstützt, sorgt dafür, dass wir das 365 Tage im Jahr tun können. Wie 1926 in der Weimarer Republik die erste Lufthansa entstand. Eindrücke von Lufthansas Jubiläumsflug LH1926. Die Golfairline sponsert den englischen Fußballpokalwettbewerb FA Cup. Emirates ist dadurch auch auf den Trikots präsent. Doch es gibt eine Ausnahme. In München entsteht seit 2019 ein neuer, 9





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