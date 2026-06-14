10-Millionen-Initiative: Schweiz entscheidet über historischen Bevölkerungsdeckel

Am Sonntag stimmt die Schweiz über die SVP-Initiative ab, die die Bevölkerungszahl auf 10 Millionen begrenzen will. Ein knappes Rennen wird erwartet, mit weitreichenden Folgen für die Zuwanderungs- und Europapolitik.

Die Schweiz steht vor einem richtungsweisenden Entscheid: Die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der Schweizerischen Volkspartei ( SVP ) will die Bevölkerungszahl auf maximal 10 Millionen begrenzen. Sollte das Ziel erreicht werden, müsste der Bundesrat die Personenfreizügigkeit mit der EU neu verhandeln oder sogar kündigen.

Vorher wären Massnahmen wie eine Einschränkung des Familiennachzugs oder eine Reduktion der Asylgewährung vorgesehen. Die Initiative hat das Land tief gespalten und einen der härtesten Abstimmungskämpfe der letzten Jahre ausgelöst. Beide Lager investierten Millionen in Werbekampagnen, und das Interesse aus dem Ausland, insbesondere aus Deutschland, war gross. Die letzte Umfrage von Lewas im Auftrag von Tamedia deutete auf ein knappes Rennen hin, mit einem leichten Vorteil für die Gegner.

Historisch gesehen verlieren Initiativen im Laufe des Abstimmungskampfes an Zustimmung, doch bei Zuwanderungsthemen gab es Ausnahmen. Die Resultate werden ab 12 Uhr erwartet, wobei die Gemeinde Fiesch im Kanton Wallis als erste ihre Ergebnisse meldet. Parallel zur Bevölkerungsobergrenze stimmt die Schweiz auch über eine Verschärfung des Zivildienstgesetzes ab. Die Debatte um die 10-Millionen-Initiative ist weit mehr als eine einfache Ja-oder-Nein-Frage.

Sie berührt grundlegende Werte wie Offenheit, Wirtschaftswachstum und soziale Stabilität. Befürworter argumentieren, dass eine unkontrollierte Zuwanderung die Infrastruktur überlastet, die Mieten in die Höhe treibt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Sie verweisen auf Länder mit ähnlichen Begrenzungen, wie etwa Australien, und betonen die Notwendigkeit, die Ressourcen der Schweiz nachhaltig zu bewirtschaften. Die SVP führt an, dass die Schweiz bereits heute zu den am dichtesten besiedelten Ländern Europas gehöre und dass ein weiteres Wachstum auf Kosten der Lebensqualität gehe.

Die Gegner hingegen warnen vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Die Schweiz als kleines, exportorientiertes Land sei auf ausländische Fachkräfte angewiesen, insbesondere in der Pharma-, Technologie- und Finanzbranche. Ein Bevölkerungsdeckel würde nicht nur das Wirtschaftswachstum bremsen, sondern auch zu einem Mangel an Arbeitskräften in Schlüsselbereichen wie dem Gesundheitswesen führen.

Zudem wird die rechtliche Umsetzbarkeit infrage gestellt: Die Personenfreizügigkeit ist ein zentrales Abkommen mit der EU, und eine Kündigung könnte schwerwiegende Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen haben. Ein Ja zur Initiative würde den Bundesrat zwingen, innert zwei Jahren Massnahmen zu ergreifen. Sollte dies nicht gelingen, müsste das Abkommen neu verhandelt oder gekündigt werden, was handels- und migrationspolitisch enorme Auswirkungen hätte. Die Debatte zeigt auch die tiefe Polarisierung zwischen Stadt und Land, zwischen Wirtschaftsverbänden und Umweltschutzorganisationen.

Während die SVP auf eine breite Unterstützung in ländlichen Gebieten hofft, sind die Gegner vor allem in den städtischen Zentren stark. Die politischen Folgen sind unabhängig vom Ausgang des Urnengangs bedeutend. Eine Annahme würde nicht nur die Zuwanderungspolitik radikal verändern, sondern auch die Beziehungen zur EU auf eine harte Probe stellen. Eine Ablehnung hingegen dürfte die SVP nicht davon abhalten, das Thema weiter zu besetzen und neue Vorstösse zu lancieren.

Die Schweiz steht vor einem Entscheid, der in seiner Tragweite mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014 vergleichbar ist. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, und sie werden weit über die Landesgrenzen hinaus beachtet werden. Das Ausland, insbesondere die EU, verfolgt die Abstimmung aufmerksam, denn die Schweiz könnte als erstes Land weltweit eine verbindliche Obergrenze für die Bevölkerungszahl einführen.

Ein solcher Präzedenzfall hätte Signalwirkung: In vielen europäischen Ländern sind migrationspolitische Debatten ähnlich aufgeheizt, und die Idee einer quantitativen Begrenzung gewinnt an Popularität. Die Schweiz ist damit ein Testfall für die Frage, ob sich Nationalstaaten in einer globalisierten Welt gegen Zuwanderung abschotten können, ohne massive wirtschaftliche und diplomatische Nachteile in Kauf zu nehmen. Unabhängig vom Ausgang: Der Abstimmungskampf hat gezeigt, wie tief die Gesellschaft in dieser Frage gespalten ist. Die kommenden Stunden entscheiden über den weiteren Kurs des Landes





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