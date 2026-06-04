10-Millionen-Initiative: Rekord-Stimmbeteiligung oder nicht?

Die 10-Millionen-Initiative der SVP wird am 14. Juni abgestimmt. Es wird erwartet, dass die Stimmbeteiligung höher ausfallen wird als die durchschnittliche Beteiligung an Abstimmungen. Die Initiative sieht vor, dass die Wohnbevölkerung der Schweiz die Zehn-Millionen-Grenze bis 2050 nicht überschreiten darf. Entsprechend sollen bei einer Bevölkerungszahl von 9,5 Millionen Massnahmen ergriffen werden.

Am 14. Juni wird über die polarisierende 10-Millionen-Initiative der SVP abgestimmt. Kommt es zu einer neuen Rekord- Stimmbeteiligung ? Für die Rekord- Stimmbeteiligung der EWR-Abstimmung von 1992 dürfte es aber nicht reichen.

Die Initiative will, dass die Wohnbevölkerung der Schweiz die Zehn-Millionen-Grenze bis 2050 nicht überschreiten darf. Entsprechend sollen bei einer Bevölkerungszahl von 9,5 Millionen Massnahmen ergriffen werden. Die Folge: Sowohl das Lager der Befürwortenden als auch das Lager der Gegnerinnen und Gegner mobilisierten kräftig.aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken ist. Sie ist auf Social Media beinahe omnipräsent.

Und auch im ÖV und in den Beizen wird hüben wie drüben debattiert.

"Das kann ich ausschliessen", meint Politikwissenschaftler Oliver Strijbis. Die Mobilisierung rund um die 10-Millionen-Initiative sei zwar aussergewöhnlich stark.

Zudem beschäftige die Vorlage viele Menschen weit über die üblichen politischen Kreise hinaus. Gegenwärtig liege die durchschnittliche Stimmbeteiligung bei Abstimmungen bei rund 47 Prozent. Die letzte Umfrage von GFS-Bern vom Mittwochmorgen habe derweil 54 Prozent mit fester Beteiligungsabsicht ausgemacht.

"Erfahrungsgemäss steigt das bis zum Abstimmungssonntag noch um einige Prozentpunkte", erklärt Claude Longchamp. "Man kann mit einem Wert von 55-60 Prozent Stimmbeteiligung rechnen. " Das sei weit weg von derwurde von vielen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als Richtungsentscheidung für die Zukunft des Landes wahrgenommen. Es ging nicht um eine einzelne Sachfrage, sondern um die Frage, welchen Platz die Schweiz in Europa einnehmen solle.

Am 14. Juni werden wohl mehr Menschen an die Urne gehen als durchschnittlich. Einen neuen Rekord wird es aber wohl nicht geben. - keyston





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