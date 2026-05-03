10.000 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen seit 2015 – UN-Resolution 2286 wird ignoriert

Seit der Verabschiedung der UN-Resolution 2286 vor zehn Jahren wurden fast 10.000 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal dokumentiert. Die WHO und das IKRK kritisieren den mangelnden politischen Willen, die Resolution einzuhalten, und fordern verstärkten Schutz für medizinisches Personal in Konfliktgebieten.

Seit der Verabschiedung der Resolution 2286 des UN-Sicherheitsrates vor zehn Jahren haben die Vereinten Nationen und humanitäre Organisationen fast 10.000 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal dokumentiert.

Diese alarmierende Bilanz wurde anläßlich des Jahrestages der Resolution veröffentlicht, die Staaten verpflichtet, medizinisches und humanitäres Personal sowie deren Infrastruktur zu schützen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) kritisiert jedoch, dass viele Staaten dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Michael Keeffe vom IKRK erklärt: „Die Staaten haben bei ihrer Verpflichtung versagt.

“ Der internationale Präsident des IKRK, Javid Abdelmoneim, betont eine deutliche Zunahme der Angriffe in den letzten zwei Jahren. „Was früher als Ausnahme galt, ist heute zur Normalität geworden. “ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer Datenbank seit 2015 knapp 10.000 Angriffe erfasst, darunter rund 5.200 Todesfälle von Gesundheitspersonal und fast 8.000 Verletzungen in 26 Ländern und Territorien. Die WHO geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch höher liegt, da nicht alle Fälle systematisch registriert werden.

Im vergangenen Jahr gab es etwa 1.400 Angriffe, bei denen fast 2.000 Menschen getötet wurden – doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Organisationen betonen, dass es keinen Unterschied macht, ob eine Klinik gezielt angegriffen oder als Kollateralschaden getroffen wird. Juristin Supriya Rao erklärt: „Ein Angriff ist nur in seltenen Fällen gerechtfertigt, selbst wenn ein Krankenhaus als Versteck genutzt wird. Der potenzielle Schaden für Unbeteiligte muss immer abgewogen werden.

“ Laut den Organisationen fehlt zunehmend der politische Wille, die Verpflichtungen der Resolution 2286 einzuhalten. Oft werden Angriffe damit gerechtfertigt, dass das Gesundheitspersonal den Feind unterstütze, sagt Keeffe. Dabei seien Menschen, die Verwundeten helfen, grundsätzlich zu schützen, unabhängig von ihrer Konfliktpartei. Die WHO und das IKRK fordern Staaten mit Einfluss auf Konfliktparteien auf, diese zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Resolution 2286 zu ermahnen.

Die steigende Zahl der Angriffe zeigt, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um medizinisches Personal und Einrichtungen besser zu schützen





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