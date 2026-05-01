1. Mai-Demonstrationen in der Schweiz: Vielfalt, Erinnerung und Forderungen

Bericht über die 1. Mai-Demonstrationen in Zürich, Bern und Basel, mit Fokus auf die Motivationen der Teilnehmenden, die Erinnerung an Velupillai Prabhakaran und die historischen Wurzeln des Tages der Arbeit.

Die 1. Mai - Demonstrationen in Zürich, Bern und Basel zogen am heutigen Tag zahlreiche Menschen auf die Strassen. Das Nachrichtenportal 20 Minuten begleitete die Veranstaltungen und sprach mit Teilnehmenden über ihre Motivationen und Anliegen.

Franziska und Nina, zwei langjährige Demonstrantinnen, betonen, dass sie seit über vier Jahrzehnten regelmässig an den 1. Mai-Demonstrationen teilnehmen, da sie die globalen Zustände als katastrophal empfinden. Franziska äusserte ihre Besorgnis über die Macht einzelner Personen, wie Donald Trump, die potenziell Kriege auslösen könnten. Obwohl sie die Stabilität des Schweizer Mehrparteiensystems schätzt, hegt sie die Befürchtung einer möglichen Dominanz der SVP.

Ihr Engagement auf der Strasse ist ein Appell für eine bessere Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder, die an diesem Tag leider krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten. Ein besonders aufsehenerregender Aspekt der Demonstrationen war die Präsenz einer Gruppe, die dem umstrittenen Anführer der "Befreiungstiger von Tamil Eelam" (LTTE), Velupillai Prabhakaran, gedachte. Die LTTE, eine Guerilla-Organisation, kämpfte von 1976 bis 2009 für einen autonomen tamilischen Staat in Sri Lanka.

Dieser Konflikt forderte schätzungsweise zwischen 70'000 und 100'000 Menschenleben und war geprägt von brutalen Methoden wie Selbstmordattentaten und dem Einsatz von Kindersoldaten. Die Gruppe wurde von zahlreichen Staaten, darunter die EU und die USA, als Terrororganisation eingestuft, während sie in der Schweiz nicht unter diese Kategorie fällt. Ein Gesprächsversuch von 20 Minuten mit der Gruppe scheiterte aufgrund von Sprachbarrieren, jedoch äusserte eine Person ihre Anerkennung für Prabhakaran mit den Worten: "Guter Mann, leider schon gestorben".

Die Demonstrationen zeichneten sich durch eine grosse Vielfalt an Anliegen aus, von politischen Parteien wie den Grünliberalen über Palästina-Aktivisten bis hin zu Befürwortern der Anerkennung von Care-Arbeit. Eine Zürcherin, die mit ihrer Familie anwesend war, betonte die Bedeutung der Solidarität und räumte gleichzeitig ein, dass sie sich aufgrund der unterschiedlichen Gruppierungen schwer tut, sich eindeutig einer Bewegung zuzuordnen, tendiert aber zu den Gewerkschaften.

Bereits vor dem offiziellen Start der Demonstrationen um 11 Uhr hatten sich in Basel am Messeplatz und in Zürich am Helvetiaplatz zahlreiche Menschen versammelt. Die Atmosphäre war lebhaft und von Musik sowie Widerstandsbotschaften geprägt. Das Publikum war vielfältig, darunter viele Familien mit kleinen Kindern. Es ist erwähnenswert, dass der 1.

Mai in der Schweiz kein nationaler Feiertag ist, sondern lediglich in einigen Kantonen (Zürich, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau und Tessin) als gesetzlicher Feiertag gilt. In weiteren Kantonen (Solothurn, Freiburg, St. Gallen und Teile des Aargaus) ist zumindest der Nachmittag arbeitsfrei. Der Ursprung des 1. Mai liegt im Jahr 1886 in den USA, wo Gewerkschaften den Achtstundentag forderten und einen Generalstreik ausriefen.

Eine tragische Eskalation ereignete sich in Chicago, wo eine Bombe während einer Kundgebung explodierte und zahlreiche Tote und Verletzte forderte. Die Hintergründe der Tat blieben unklar, führten aber zur Verurteilung mehrerer Gewerkschafter. Die Zweite Internationale erklärte 1889 den 1. Mai zum internationalen Kampftag für die Rechte der Arbeitnehmer, der seitdem weltweit begangen wird.

In der Schweiz organisiert der Gewerkschaftsbund jährlich Demonstrationen, die sich für faire Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit einsetzen





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