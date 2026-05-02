1. Mai-Demonstrationen in der Schweiz: Protest gegen Abschottung und KI-bedingte Arbeitsplatzverluste

Am Tag der Arbeit fanden in Luzern, Basel und Olten Demonstrationen statt. Im Fokus standen die Verteidigung von Arbeitsplätzen und Löhnen, die Ablehnung der 10-Millionen-Initiative und die Besorgnis über Arbeitsplatzverluste durch Künstliche Intelligenz.

Der 1. Mai , der Tag der Arbeit, wurde auch in diesem Jahr in verschiedenen Schweizer Städten mit Demonstration en und Kundgebungen begangen. In Luzern versammelten sich nach einer Feier auf dem Helvetiaplatz, die von Gewerkschaften , linken Parteien und verschiedenen Aktivistengruppen organisiert wurde, Hunderte Demonstranten zu einem Umzug durch die Innenstadt.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Demonstration lag auf der Verteidigung von Arbeitsplätzen und Löhnen sowie der Ablehnung der SVP-Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung, die sogenannte 10-Millionen-Initiative. Das Motto «Jobs und Löhne verteidigen – Nein zur Abschottung» verdeutlichte die zentrale Botschaft der Demonstranten, die eine offene und solidarische Gesellschaft fordern. Die friedliche Atmosphäre wurde jedoch durch vereinzelte Vorfälle getrübt, als Bilder prominenter Politiker mit Tomaten beworfen wurden, was jedoch die Gesamteindruck der Demonstration nicht wesentlich beeinträchtigte.

Die Polizei hielt sich diskret im Hintergrund und griff nicht ein, um die Kundgebungsfreiheit zu gewährleisten. Auch in Basel fand eine umfangreiche Demonstration statt, an der rund 3000 Personen teilnahmen. Trotz einer zeitweiligen angespannten Situation verlief auch diese Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle. Die Basler Demonstration unterstrich die breite Unterstützung für die Anliegen der Arbeitnehmer und die Ablehnung von restriktiven Einwanderungspolitiken.

Die Teilnehmer betonten die Bedeutung von fairen Löhnen, sicheren Arbeitsbedingungen und einer gerechten Verteilung des Wohlstands. Die friedliche Natur der Demonstration zeugte von der Disziplin und dem Engagement der Demonstranten, die ihre Anliegen auf konstruktive Weise zum Ausdruck bringen wollten. Die Präsenz der Polizei war auch hier dezent, um die Sicherheit der Demonstranten zu gewährleisten und mögliche Eskalationen zu verhindern. Die hohe Teilnehmerzahl in Basel verdeutlicht die Bedeutung des 1.

Mai als Tag der Solidarität und des Protests für die Rechte der Arbeitnehmer. In Olten gingen etwa 250 Menschen auf die Straße, um ihre Forderungen zu untermauern. Nach der Demonstration hielt Kantonsratspräsidentin Myriam Frey Schär eine Rede vor heimischem Publikum, in der sie die potenziellen Arbeitsplatzverluste durch die zunehmende Automatisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) thematisierte.

Ihre Ausführungen betonten die Notwendigkeit, sich frühzeitig auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorzubereiten und Maßnahmen zu ergreifen, um die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu sichern. Die Rede von Myriam Frey Schär spiegelte die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt wider und unterstrich die Bedeutung von Weiterbildung und Umschulungsprogrammen. Der 1.

Mai dient somit nicht nur als Tag des Protests, sondern auch als Plattform für die Diskussion über die Zukunft der Arbeit und die Gestaltung einer sozial gerechten Gesellschaft. Die Demonstrationen in Luzern, Basel und Olten zeigen, dass die Anliegen der Arbeitnehmer weiterhin relevant sind und dass der 1. Mai eine wichtige Gelegenheit bietet, diese Anliegen öffentlich zu machen und politische Veränderungen zu fordern.

Die friedliche Durchführung der Demonstrationen unterstreicht die Bedeutung des Dialogs und der konstruktiven Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen





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