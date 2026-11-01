1. FC Union Berlin gewinnt 1:0 gegen 1. FC Köln durch Haberer-Tor

Janik Haberer trifft zum 1:0-Sieg von Union Berlin gegen Köln. Die Hertha-Schwärmer besiegen den 1. FC Köln mit einem einzigen Tor.

In einem spannenden Duell der Bundesliga konnte sich der 1. FC Union Berlin mit einem klaren 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Der entscheidende Moment fiel, als Janik Haberer von Union Berlin mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz ins Tormitte traf. Die Vorlage stammt von Tim Skarke, der damit den entscheidenden Pass platzierte. Das Spiel verlief über weite Strecken geprägt von technischen Einzelleistungen und taktischen Foulspielaktionen auf beiden Seiten.

Dominantes Spiel von Union Berlin

Union Berlin zeigte sich von seiner besten Seite und kontrollierte das Geschehen weitgehend. Besonders Tim Skarke sorgte für Gefahr und initiierte das entscheidende Tor. Die Defensive von Union Berlin war solid und verhinderte mehrere Angriffe des 1. FC Köln effektiv. Trotz intensiven Drucks blieb das Tor von Sebastian Sebulonsen im ersten Drittel wirkungslos.

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Kölner Offensivschwäche bleibt bestehen

Der 1. FC Köln kämpfte zwar mit viel Einsatz, fand jedoch keine effektiven Lösungen gegen die Abwehr von Union Berlin. Marius Bülter scheiterte mehrfach mit langen Schüssen. Zeno Van den Bosch provozierte einige Foulentscheidungen zu Gunsten von Köln, doch diese halfen nicht beim Torerfolg.

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Entscheidende Eckbälle und Freistöße

Die Schiedsrichter wiesen mehrere Abseitstellungen und Freistöße zu. Ein Freistoß von Marius Bülter brachte keine Tore. Derrick Köhn verursachte eine Ecke für Union Berlin, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Insgesamt zeigte Union Berlin die bessere Effizienz und feierte einen verdienten Auswärtssieg.